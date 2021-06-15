Арум: «Хирн знатно напортачил со сделкой Фьюри – Джошуа»
Арум: «У Тейлора с Дэвисом не возникнет никаких проблем»
Глава Top Rank – о возможном мегафайте в первом полусреднем дивизионе
21:37
Боб Арум / Фото - worldboxingnews.netПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением относительно поединка между абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем дивизионе Джошом Тейлором (18-0, 13 КО) и обладателем титулов во втором полулегком и легком весах американца Джервонтой Дэвисом (24-0, 23 КО), который вскоре дебютирует в весе британца.
Цитирует Арума BoxingScene.
«У этого Джервонты Дэвиса есть шанс стать действительно хорошим бойцом. Но если вы хотите мое мнение, то для 63 кг он слишком мал. У Джоша Тейлора с ним не возникнет никаких проблем».
Напомним, 23 мая Тейлор по итогам 12 раундов победил единогласным решением судей Хосе Рамиреса (26-1, 17 КО) и стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.
Комментарии 0