Арум: «В реванше Ломаченко – Лопес будет победитель и проигравший, но затем останутся два богатых парня»

Боб получает предложения на организацию реванша со всех уголков мира

Ломаченко снова в топе / Фото: top rank

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в эфре ESPN заявил, что начал получать очень хорошие предложения на проведение реванша между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).



«Есть одна важная вещь, о которой я узнал во время работы с Ломаченко — он никогда не хочет легких поединков. Он хочет самые тяжёлые поединки, которые мы способны ему дать, и Накатани хорошо подошёл на эту роль. У него был хороший бой с Теофимо Лопесом, и потом вы видели невероятный поединок с Вердехо. Это было и правда хорошее выступление Ломаченко, и теперь я, как промоутер Теофимо и Ломаченко, обязан свести их вместе в поединке, который все хотят увидеть. Я уже получаю предложения из разных уголков мира на организацию этого боя. Будет победитель и проигравший, но после боя останутся два богатых парня».

Напомним, ранее отец Лопеса заявил, что они готовы к реваншу в декабре в Нью-Йорке.