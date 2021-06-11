Арум: «Вновь увидим Кроуфорда в ринге в октябре»

Боб Арум / фото - Getty Images

Боб Арум, промоутер непобежденного чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО), в интервью порталу BoxingNews 24 рассказал о планах своего подопечного, а также назвал ориентировочную дату возвращения американца в ринг.

Мы действительно могли организовать бой Пакьяо – Кроуфорд в Абу-Даби. Почему не срослось? Возможно, из-за пандемии. Очень непросто сделать бой с Мэнни, ведь это огромные деньги – у него невероятно большие гонорары.

Я мог сделать бой Теренса с Пакьяо в США, но тогда потерял бы кучу миллионов долларов США. Мы просчитали риски и поняли, что событие не окупится».