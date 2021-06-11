Турман: «Кроуфорду нужно уходить от Арума»
Арум: «Вновь увидим Кроуфорда в ринге в октябре»
Промоутер – о планах непобежденного полусредневеса
15:59
Боб Арум / фото - Getty Images
Боб Арум, промоутер непобежденного чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО), в интервью порталу BoxingNews 24 рассказал о планах своего подопечного, а также назвал ориентировочную дату возвращения американца в ринг.
«Мы собираемся встретиться с людьми Кроуфорда в пятницу. Планируем сделать ему бой в октябре, а дальше посмотрим, как оно получится. Бой Теренса с Хосесито Лопесом? Я не хочу обсуждать это, пока не поговорю с ними. Я никогда не слышал, чтобы Кроуфорд упоминал это имя.
Мы действительно могли организовать бой Пакьяо – Кроуфорд в Абу-Даби. Почему не срослось? Возможно, из-за пандемии. Очень непросто сделать бой с Мэнни, ведь это огромные деньги – у него невероятно большие гонорары.
Я мог сделать бой Теренса с Пакьяо в США, но тогда потерял бы кучу миллионов долларов США. Мы просчитали риски и поняли, что событие не окупится».
Напомним, Арум считает Кроуфорда фаворитом в потенциальном бою с Пакьяо.
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