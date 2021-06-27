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Атлас: «Дэвис похож на Ломаченко, но с большей силой»

Оба боксеры 27 июня одержали победы
Бокс Профессиональный бокс
21:44
Атлас: «Дэвис похож на Ломаченко, но с большей силой»
Тедди Атлас / фото - Cyracuse

Авторитетный американский тренер Тедди Атлас сравнил Василия Ломаченко (19-1, 10 КО) и Джервонту Дэвиса (25-0, 24КО). Специалист в своем Twitter отметил схожесть стилей боксеров.

«Дэвис показывает, что он больше, чем просто сильный парень, он чертовски хороший и умный. Немного похож на Лому, но с большей силой».

Джервонта 27 июня победил Марио Барриоса (26-1, 17 КО) техническим нокаутом в 11-м раунде. Ломаченко остановил Масаеши Накатани (19-2, 10 КО) в 9-м раунде.

Ранее украинец показал, как выглядит его лицо после победы над японцем.

Антон Кривенко
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Теги

Василий Ломаченко Тедди Атлас Марио Барриос Джервонта Дэвис

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