Ломаченко: «Реванш с Лопесом все ближе и ближе»
Атлас: «Дэвис похож на Ломаченко, но с большей силой»
Оба боксеры 27 июня одержали победы
21:44
Тедди Атлас / фото - Cyracuse
Авторитетный американский тренер Тедди Атлас сравнил Василия Ломаченко (19-1, 10 КО) и Джервонту Дэвиса (25-0, 24КО). Специалист в своем Twitter отметил схожесть стилей боксеров.
«Дэвис показывает, что он больше, чем просто сильный парень, он чертовски хороший и умный. Немного похож на Лому, но с большей силой».
Джервонта 27 июня победил Марио Барриоса (26-1, 17 КО) техническим нокаутом в 11-м раунде. Ломаченко остановил Масаеши Накатани (19-2, 10 КО) в 9-м раунде.
Ранее украинец показал, как выглядит его лицо после победы над японцем.
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