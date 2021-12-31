Атлас: «Джошуа заработал слишком много денег»

Специалист убежден, что британец стал слишком богатым и потерял голод

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Известный американский тренер Тедди Атлас упрекнул бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) за то, как он реагирует на свои поражения.

Атласа цитирует портал thesun.co.uk

«Джошуа заработал слишком много денег. Это мое мнение. Он принимает поражение слишком легко, слишком любезно. Я хочу, чтобы победитель и проигравший вели себя достойно, не поймите меня неправильно. Я убежден в этом так же, как и большинство людей, если не сильнее. Надо быть любезным, независимо от того, выиграл ты или проиграл. Но Джошуа оказался слишком любезным, когда дело дошло до этого. Он похож на парня, который заработал слишком много денег».

Даже свои тренировки Энтони Джошуа проводит в Дубае (ОАЭ).