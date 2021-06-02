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Баду Джек: «Логан Пол – это не умеющий драться большой и молодой парень»

Швед ставит на Мейвезера в бою с блогером

Бокс Профессиональный бокс
13:35
Баду Джек: «Логан Пол – это не умеющий драться большой и молодой парень»
Баду Джек и Флойд Мейвезер / Фото: World Boxing News

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек (23-3-3, 13 KO) высказался о поединке своего промоутера Флойда Мейвезера против видеоблогера Логана Пола (0-1). Слова шведа приводит портал boxingscene.com.

«Флойд очень сильно уступает в габаритах. Вероятно, его самый большой вес это 150 фунтов (68 кг). Но в боксе еще есть уровни мастерства, из-за чего я не думаю, что разница в весе сыграет ключевую роль. Думаю, что Пол – это не умеющий драться большой и молодой парень. Поэтому не стоит беспокоиться о габаритах».

Напомним, поединок Мейвезера и Пола состоится 6 июня на шоу в Майами.

Карен Агабекян
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Теги

Флойд Мейвезер Логан Пол Баду Джек

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