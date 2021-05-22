Источник: Уайлдер подписал контракт на бой с Фьюри, Тайсон подпишет в ближайшие дни
Баду Джек: «Уайлдер может нокаутировать Фьюри одним ударом»
Шведский ветеран высказался о трилогии звездных тяжеловесов
22 мая 21:30
Фото: talksport.com
Экс-чемпион в двух весовых категориях, шведский ветеран Баду Джек в интервью DAZN Boxing высказался о неожиданно организованной трилогии звездных тяжеловесов, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), которая, как ожидается, состоится в середине лета в США.
По словам Джека, он считал, что организаторы боя Фьюри и Джошуа смогут удержать событие.
«Я считал, что они, вероятно, заплатят ему отступные, но теперь, похоже, этого не будет.
У Уайлдера всегда был уравнитель. Если он попадет по тебе чистым ударом, то все закончится».
Стало известно, что Деонтей Уайлдер уже подписал контракт на трилогию.