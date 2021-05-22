Баду Джек: «Уайлдер может нокаутировать Фьюри одним ударом»

Шведский ветеран высказался о трилогии звездных тяжеловесов

Фото: talksport.com

Экс-чемпион в двух весовых категориях, шведский ветеран Баду Джек в интервью DAZN Boxing высказался о неожиданно организованной трилогии звездных тяжеловесов, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), которая, как ожидается, состоится в середине лета в США.

По словам Джека, он считал, что организаторы боя Фьюри и Джошуа смогут удержать событие.

«Я считал, что они, вероятно, заплатят ему отступные, но теперь, похоже, этого не будет. У Уайлдера всегда был уравнитель. Если он попадет по тебе чистым ударом, то все закончится».

Стало известно, что Деонтей Уайлдер уже подписал контракт на трилогию.