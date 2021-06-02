Баду Джек узнал имя соперника, который заменил Паскаля

У Жана ранее обнаружили следы допинга





Баду Джек / Фото: ringtv.com

Портал Fightnews сообщил, что попавшегося на употреблении допинга Жана Паскаля (35-6-1, 20 KO) в поединке с Баду Джеком (23-3-3, 13 KO) заменит непобежденный венесуэлец Дервин Колина (15-0, 13 КО).



Венесуэлец сейчас находится на тринадцатом месте в рейтинге WBA во втором среднем весе. При этом, бой с Джеком пройдет в полутяжелом дивизионе.

Отметим, что поединок Джека и Паскаля состоится в Майами 6-го июня. В главном событии турнира Флойд Мейвезер сразится с Логаном Полом.