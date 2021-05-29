Уберите детей! Фьюри показал, как побьет Уайлдера
Баффер: «Хочу увидеть бой Фьюри – Джошуа даже без титула на кону»
Ринг-анонсер заинтересован противостоянием в хэвивейте
18:09
Майкл Баффер / фото - MyMMANews
Известнейший ринг-анонсер Майкл Баффер поделился мнением о поединке в супертяжелом весе между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Американец сравнил противостояние британцев с боем Мейвезер – Пакьяо. Слова Баффера приводит Behind The Gloves.
«Конечно, я с нетерпением ждал боя Фьюри с Джошуа. Он не состоится, но Тайсон против Уайлдера – также интересный поединок.
Бой Эй Джея с Фьюри должен быть сделан. Помните, как Мейвезер и Пакьяо встретились уже где-то через 3 года после их пика? Мы все хотели этого поединка.
Неважно, даже если не будет титулов на кону, хотелось бы увидеть бой Фьюри – Джошуа».
Джошуа также может отказаться от боя против Александра Усика (18-0, 13 КО) и подраться против Фьюри.
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