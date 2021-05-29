Баффер: «Хочу увидеть бой Фьюри – Джошуа даже без титула на кону»

Майкл Баффер / фото - MyMMANews

Известнейший ринг-анонсер Майкл Баффер поделился мнением о поединке в супертяжелом весе между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Американец сравнил противостояние британцев с боем Мейвезер – Пакьяо. Слова Баффера приводит Behind The Gloves.

Бой Эй Джея с Фьюри должен быть сделан. Помните, как Мейвезер и Пакьяо встретились уже где-то через 3 года после их пика? Мы все хотели этого поединка.

Неважно, даже если не будет титулов на кону, хотелось бы увидеть бой Фьюри – Джошуа».