Барабанов, Хижняк и Рогава – в составе сборной Украины на турнир «Strandja-2021»
Барабанов не смог завоевать Олимпийскую лицензию
Украинец проиграл свой бой Эскерхану Мадиеву
7 июня 22:56
Евгений Барабанов / Фото: ФБУ
На Европейском лицензионном турнире в Париже украинец Евгений Барабанов проиграл в главном матче за олимпийскую лицензию.
В поединке за лицензию Барабанов уступил грузину Эскерхану Мадиеву. Один судья отдал преимущество украинцу, а остальные четыре поддержали его соперника.
Отметим, сейчас у украинцев четыре лицензии в боксе: у Николая Буценко, Анны Лысенко, Александра Хижняка и Ярослава Харцыза.
Напомним, ранее Буценко проиграл в полуфинале турнира в Париже.
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