Барабанов не смог завоевать Олимпийскую лицензию

Украинец проиграл свой бой Эскерхану Мадиеву





Евгений Барабанов / Фото: ФБУ

На Европейском лицензионном турнире в Париже украинец Евгений Барабанов проиграл в главном матче за олимпийскую лицензию.



В поединке за лицензию Барабанов уступил грузину Эскерхану Мадиеву. Один судья отдал преимущество украинцу, а остальные четыре поддержали его соперника.

Отметим, сейчас у украинцев четыре лицензии в боксе: у Николая Буценко, Анны Лысенко, Александра Хижняка и Ярослава Харцыза.

Напомним, ранее Буценко проиграл в полуфинале турнира в Париже.