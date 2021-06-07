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Барабанов не смог завоевать Олимпийскую лицензию

Украинец проиграл свой бой Эскерхану Мадиеву

Бокс Аматорский бокс
7 июня 22:56
Барабанов не смог завоевать Олимпийскую лицензию
Евгений Барабанов / Фото: ФБУ

На Европейском лицензионном турнире в Париже украинец Евгений Барабанов проиграл в главном матче за олимпийскую лицензию.

В поединке за лицензию Барабанов уступил грузину Эскерхану Мадиеву. Один судья отдал преимущество украинцу, а остальные четыре поддержали его соперника.

Отметим, сейчас у украинцев четыре лицензии в боксе: у Николая Буценко, Анны Лысенко, Александра Хижняка и Ярослава Харцыза.

Напомним, ранее Буценко проиграл в полуфинале турнира в Париже.

Карен Агабекян
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Евгений Барабанов

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