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Барабанов не выступит на Олимпиаде. Его отстранили за допинг на 2 года

В олимпийскую сборную Евгений прошел по квоте
Бокс Аматорский бокс
18:38
Барабанов не выступит на Олимпиаде. Его отстранили за допинг на 2 года
Евгений Барабнов / фото - НОК

Бронзовый призер чемпионата Европы и Европейских игр Евгений Барабанов сдал положительный тест на допинг. Украинец провалил тестирование еще в январе 2021 года.

Таким образом, Евгений пропустит Олимпиаду в Токио. Барабанов получил лицензию в весовой категории 69 кг согласно распределению квотных мест рейтинга BTF. По информации источника, боксер отстранен от соревнований на 2 года.

В боксе Украину на Олимпиаде представят Анна Лисенко (до 69 кг), Николай Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Александр Хижняк (до 75 кг) и Цотне Рогава (91+ кг).

Вся Олимпийская сборная Украины.

Ранее стало известно, что обладатель золотой медали Рио-2016 также пропустит Игры в Токио.

Источник: suspilne.media Антон Кривенко
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Евгений Барабанов

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