Барри Хирн – о бое Джошуа – Фьюри: «Меня терзают сомнения»

Промоутер не верит, что поединок состоится

Барри Хирн / фото - The Independent

Бывший глава промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн заявил, что слабо верит в вероятность объединения поясов в супертяжелом весе. Функционер считает, что этого поединка хочет только обладатель поясов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова Хирна-старшего приводит The Sportsman.

«Меня терзают сомнения. Эдди думает, что бой состоится, но когда в последний раз были деньги (на проведение), ничего не получилось. Я очень надеюсь, что у нас получится, возможно, я просто старею и превращаюсь в циника, но я реально больше никому и ни во что не верю. Я слышу кучу чепухи и приближаюсь к тому возрасту, когда больше не хочу ее слышать. Так и хочется сказать: «займись делом или заткнись». Выходи в ринг и дай публике то, что она хочет. Я знаю, что Энтони Джошуа на 100% за этот бой и готов драться хоть завтра. Потому давайте надеяться, что Тайсон Фьюри будет мыслить так же. А пока удачи ему, если он таки выйдет в ринг против Деонтея Уайлдера».

Нынешний глава промоутерской компании также не верит в заинтересованность Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).