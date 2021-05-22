Дэвис – о поединке с Барриосом: «Я принял этот бой, потому что хочу быть великим»
Барриос: «Дэвису нужно будет показать, что он может выдержать мои удары»
Чемпион WBA Regular – о предстоящем поединке со своим скандальным соотечественником
14:27
Марио Барриос / Фото - TwitterЧемпион мира по версии WBA Regular в первом полусреднем дивизионе, американец Марио Барриос (26-0-0, 17 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с действующим обладателем титулов в двух весовых категориях звездным соотечественником Джервонтой Дэвисом (24-0-0, 23 KO).
Цитирует Барриоса ESPN.
«Это большой шанс для меня. Дэвис вызвал меня на бой. Я знаю, что он хочет добиться чего-то выдающегося, но это опасный бой для него. У нас обоих еще не было таких соперников. 26 июня мы увидим, правильное ли это было решение с его стороны. Возможно они будут пристально изучать мой бой с Батыром Ахмедовым. Но я думаю, что у него совершенно иной стиль, и это будет совершенно иной поединок. Не знаю, что они увидели во мне, что захотели этого боя, но мне это неважно. На все вопросы ответит бой. Дэвис хороший и очень взрывной боец. Но остается вопросом, сохранит ли он свою мощь в первом полусреднем весе. Хотя меня самого это не беспокоит. Это ему нужно будет показать, что он может выдержать мои удары».
Напомним, телеканал Showtime уже анонсировал звездный боксерский ивент, который состоится 26 июня в Атланте (США).
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