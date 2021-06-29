Дэвис пожаловался на проблемы с руками после боя с Барриосом
Барриос: «Для меня было большой честью разделить ринг с Дэвисом»
Экс-чемпион мира – о поединке с «Танком»
10:40
Барриос и Дэвис / Фото - ringtv.comЭкс-чемпион мира, американский боксер Марио Барриос (26-1, 17 КО) поделился эмоциями после поражения в поединке со своим звездным соотечественником Джервонтой Дэвисом (25-0, 23 КО).
Цитирует Барриоса boxingscene.com.
«Для меня было большой честью разделить ринг с Джервонтой Дэвисом. По моему мнению, он является одним из лучших бойцов в независимости от весовой категории. Хотя я не победил в этом поединке, но я оставил все в ринге и продемонстрировал свой воинственный дух. Я всегда говорил, что если когда-то проиграю, то сделаю это в конкурентной борьбе, так все и произошло. Я собираюсь воспользоваться этим опытом и обещаю вам, что вернусь намного сильнее».
Напомним, 27 июня Дэвис выиграл у Барриоса техническим нокаутом в 11-м раунде.