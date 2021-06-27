Дэвис - о поединке с Барриосом: «Я бы сказал, что это была не простая победа»
Барриос - о поединке с Дэвисом: «Это был захватывающий бой»
Американец прокомментировал свое поражение в бою с соотечественником
12:45
Марио Барриос / фото - boxingscene.com
Американец Марио Барриос (26-1, 17 КО) прокомментировал boxingscene.com свое сегодняшнее поражение в бою с соотечественником Джервонтой Дэвисом (25-0, 23 КО). Марио признал, что его соперник был лучше, но пообещал вернуться.
«Поздравляю Дэвиса. Он пришел сюда и сделал свою работу. Это был захватывающий бой. Именно это мы оба предсказывали. Он ушел сегодня вечером победителем, но я обязательно вернусь.
Его удары, как выстрел танка. Он поймал меня, когда я поскользнулся, но я не жалуюсь, потому что это бокс. В конце концов, один удар может изменить ход боя. Это именно то, что произошло во время нашего противостояния».
Комментарии 0