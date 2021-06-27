Барриос - о поединке с Дэвисом: «Это был захватывающий бой»

Марио Барриос / фото - boxingscene.com

Американец Марио Барриос (26-1, 17 КО) прокомментировал boxingscene.com свое сегодняшнее поражение в бою с соотечественником Джервонтой Дэвисом (25-0, 23 КО). Марио признал, что его соперник был лучше, но пообещал вернуться.

Его удары, как выстрел танка. Он поймал меня, когда я поскользнулся, но я не жалуюсь, потому что это бокс. В конце концов, один удар может изменить ход боя. Это именно то, что произошло во время нашего противостояния».