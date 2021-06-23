Барриос после победы над Дэвисом хочет провести бой против Тейлора

Американец поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником

Марио Барриос / фото - fightnews.info

«Регулярный» чемпион по версии WBA в первом полусреднем весе американец Марио Барриос (26-0, 17 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником Джервонтой Дэвисом (24-0, 23 КО).

Барриоса цитирует ringnews24.com:

«Дэвис откусил больше, чем может пережевать, и вы это увидите во время нашего боя. Он встретится в ринге с молодым бойцом полусреднего веса, а не с кем-то, кто уже прошел пик своей карьеры. И поднимается к нему в весовую категорию. Джервонта будет драться с таким же опасным бойцом, как и он сам, только на две весовые категории выше».

Также Марио поделился своими планами после победы над Джервонтой. По словам Барриоса он хочет провести поединок против абсолютного чемпиона его весовой категории британца Джоша Тейлора (18-0, 13 КО).

«Я занимаюсь этим спортом, чтобы быть великим. Учитывая то, что в нашем дивизионе есть абсолютный чемпион, я бы обратил на него внимание, после того, как разберусь с Джервонтой».

Марио Барриос понимает, какие возможности откроются перед ним в случае победы над Джервонтой Дэвисом.