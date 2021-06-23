Барриос после победы над Дэвисом хочет провести бой против Тейлора

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Чехия - Англия 0:1 Окончен
22:00 Хорватия - Шотландия 3:1 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 8:0 Окончен
Теннис (7 событий из 139) показать все
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Паула Бадоса Гиберт - Элина Свитолина 1:2 Окончен
15:30 Анастасия Севастова - Марта Костюк 2:1 Окончен
19:15 Дарья Касаткина - Вера Звонарева 1:0 Окончен
19:40 Анетт Контавейт - Светлана Кузнецова 2:1 Окончен
22:05 Петра Мартич - Белинда Бенчич 0:2 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
21:20 Леся Цуренко - Габриела Талаба 2:0 Окончен
22:00 Ангелина Калинина - Георджина Гарсия Перез 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швеция - Польша -:- Запланирован
19:00 Словакия - Испания -:- Запланирован
22:00 Португалия - Франция -:- Запланирован
22:00 Германия - Венгрия -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 1:4 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
Теннис (5 событий из 133) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, GB, Qualifying, 1st - 2nd Round)
Календарь Таблица
16:10 Маккензи Макдональд - Илья Марченко -:- Запланирован
16:50 Грегойре Баррере - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Елена Рябыкина - Элина Свитолина -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
14:15 Юлия Грабер - Katarina Zavatska -:- Запланирован
14:15 Мэнди Минелла - Катерина Бондаренко -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

Барриос после победы над Дэвисом хочет провести бой против Тейлора

Американец поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником
Бокс Профессиональный бокс
07:40
Барриос после победы над Дэвисом хочет провести бой против Тейлора
Марио Барриос / фото - fightnews.info

«Регулярный» чемпион по версии WBA в первом полусреднем весе американец Марио Барриос (26-0, 17 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим соотечественником Джервонтой Дэвисом (24-0, 23 КО).

Барриоса цитирует ringnews24.com:

«Дэвис откусил больше, чем может пережевать, и вы это увидите во время нашего боя. Он встретится в ринге с молодым бойцом полусреднего веса, а не с кем-то, кто уже прошел пик своей карьеры. И поднимается к нему в весовую категорию. Джервонта будет драться с таким же опасным бойцом, как и он сам, только на две весовые категории выше».

Также Марио поделился своими планами после победы над Джервонтой. По словам Барриоса он хочет провести поединок против абсолютного чемпиона его весовой категории британца Джоша Тейлора (18-0, 13 КО).

«Я занимаюсь этим спортом, чтобы быть великим. Учитывая то, что в нашем дивизионе есть абсолютный чемпион, я бы обратил на него внимание, после того, как разберусь с Джервонтой».

Марио Барриос понимает, какие возможности откроются перед ним в случае победы над Джервонтой Дэвисом.


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марио Барриос Джервонта Дэвис Джош Тейлор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тейлор: «Бой с Кроуфордом легко устроить»
Тейлор: «Бой с Кроуфордом легко устроить»
Бокс Профессиональный бокс
09:33
Тейлор высмеял бой Дэвиса с Барриосом: «Они дерутся за титул Микки-Мауса»
Тейлор высмеял бой Дэвиса с Барриосом: «Они дерутся за титул Микки-Мауса»
Бокс Профессиональный бокс
09:00
Барриос: «Бой с Дэвисом способен катапультировать мою карьеру»
Барриос: «Бой с Дэвисом способен катапультировать мою карьеру»
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 22:30
Тейлор: «Пакьяо зашел слишком далеко, согласившись на бой со Спенсом»
Тейлор: «Пакьяо зашел слишком далеко, согласившись на бой со Спенсом»
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 22:08
Гарсия: «Бой с Барриосом будет непростым для Дэвиса»
Гарсия: «Бой с Барриосом будет непростым для Дэвиса»
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 15:05
Прогрейс: «Дэвис не выйдет на бой со мной»
Прогрейс: «Дэвис не выйдет на бой со мной»
Бокс Профессиональный бокс
21 июня 22:50

Новости: Бокс

Лобов: «Беринчик – настоящий вызов для меня»
Лобов: «Беринчик – настоящий вызов для меня»
Профессиональный бокс
11:38
Владимир Кличко рассказал о месте, где он нашел «абсолютное умиротворение»
Владимир Кличко рассказал о месте, где он нашел «абсолютное умиротворение»
Профессиональный бокс
11:00
Фьюри: «Усик – крузер, который был бы нокаутирован Уайлдером за один раунд»
Фьюри: «Усик – крузер, который был бы нокаутирован Уайлдером за один раунд»
Профессиональный бокс
10:21
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Профессиональный бокс
10:12
Ломаченко: «Накатани – идеальный вызов для меня»
Ломаченко: «Накатани – идеальный вызов для меня»
Профессиональный бокс
10:00
Тейлор: «Бой с Кроуфордом легко устроить»
Тейлор: «Бой с Кроуфордом легко устроить»
Профессиональный бокс
09:33
Тейлор высмеял бой Дэвиса с Барриосом: «Они дерутся за титул Микки-Мауса»
Тейлор высмеял бой Дэвиса с Барриосом: «Они дерутся за титул Микки-Мауса»
Профессиональный бокс
09:00
Микки Бэй: «Я посмотрел первый бой Уайлдер-Фьюри и не увидел там ничьей»
Микки Бэй: «Я посмотрел первый бой Уайлдер-Фьюри и не увидел там ничьей»
Профессиональный бокс
08:00
Барриос после победы над Дэвисом хочет провести бой против Тейлора
Барриос после победы над Дэвисом хочет провести бой против Тейлора
Профессиональный бокс
07:40
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
7
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости