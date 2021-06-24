Тейлор высмеял бой Дэвиса с Барриосом: «Они дерутся за титул Микки-Мауса»
Барриос: «С Дэвисом будет великий бой – пусть победит сильнейший»
Боксеры вернуться на ринг 26 июня в Атланте
18:37
Мари Барриос / Фото - boxingsceneЧемпион мира по версии WBA в первом полусреднем дивизионе Марио Барриос (26-0, 17 KO) высказался о предстоящем поединке с обладателем титулов во втором полулегком (до 59 кг) и легком (до 61.2 кг) весах Джервонтой Дэвисом (24-0-0, 23 KO).
Цитирует Барриоса BoxingScene.
«Прямо сейчас мои мечты и чаяния становятся реальностью, поскольку эти особые моменты происходят в реальном времени. Мы прибыли в Атланту прошлой ночью. Я пребываю в воинственном духе, я иду за человеком, который пытается забрать мой пояс. Я хочу поблагодарить всех моих поклонников из Сан-Антонио и всех в Техасе за их постоянную поддержку. Я хочу дать им понять, что мы идем в бой вместе, как одно целое. У «Танка» есть армия поклонников, а у меня – своя. Это будет великий бой, и пусть победит сильнейший».
Напомним, поединок между боксерами состоится 26 июня в Атланте (США).
Следить за поединком можно будет на сайте XSPORT в текстовой онлайн трансляции в этой новости. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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