Официально. Поединок Дэвис – Барриос состоится 26 июня
Барриос: «Шокирую мир в бою с Дэвисом»
Чемпион WBA Regular – о титульном поединке с грозным «Танком»
20 мая 18:56
Марио Барриос / Фото - boxingscene.comЧемпион мира по версии WBA Regular в первом полусреднем дивизионе, американец Марио Барриос (26-0-0, 17 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с действующим обладателем титулов в двух весовых категориях звездным соотечественником Джервонтой Дэвисом (24-0-0, 23 KO).
Цитирует Барриоса boxingscene.com.
«Драться на Showtime PPV – мечта, ставшая реальностью. И я собираюсь воспользоваться своим шансом. Джервонта Дэвис – чемпион уровня «pound-for-pound, и для меня будет большой честью разделить ринг с ним. Поединок станет для меня моментом славы на крупнейшей арене. Боксерские фанаты со всего света будут смотреть на меня, и я шокирую мир. И я добуду эту историческую победу ради моих мексиканских болельщиков».
Напомним, телеканал Showtime уже анонсировал звездный боксерский ивент, который состоится 26 июня.
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