Кролла: «Ломаченко против Дэвиса – это невероятный бой»
Барриос: «Танк» предоставит отличный бой абсолютному чемпиону Тейлору»
Бывший соперник Дэвиса – о возможном бое против британца
21:49
Джервонта Дэвис / Фото: boxingscene.com
Экс-чемпион первого полусреднего веса американец Марио Барриос (26-1, 17 KO), который ранее утратил титул в поединке с Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO), заявил boxingscene.com, что чемпион в трех весовых категорий готов дать конкурентный бой абсолютному чемпиону дивизиона Джошу Тейлору (18-0, 13 KO):
Не хочу об этом много говорить. Стили делают бои. И Джош Тейлор неспроста стал абсолютным чемпионом. Если «Танк» решит остаться в полусреднем весе, то это был бы отличный бой.
Mayweather Promotions хочет свести Дэвиса с легковесом Райаном Гарсией (21-0, 18 KO).
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