Барриос: «С Дэвисом будет великий бой – пусть победит сильнейший»
Барриос: «У промоутеров большие планы на Дэвиса – я намерен их разрушить»
Чемпион WBA намерен уйти с ринга победителем
14:33
Дэвис и Барриос / Фото - boxingscene.comЧемпион мира по версии WBA в первом полусреднем дивизионе Марио Барриос (26-0, 17 KO) поделился ожиданиями относительно предстоящего боя с с обладателем титулов во втором полулегком (до 59 кг) и легком (до 61.2 кг) весах Джервонтой Дэвисом (24-0-0, 23 KO).
Цитирует Барриоса boxingscene.com.
«Как сказал Леонард Эллерб, у них большие планы на Дэвиса. И я, знаете ли, намерен разрушить эти планы в субботу. Я несу ответственность за все, что говорю. Знаете, я всегда держу слово. И, знаете, единственное, что я скажу, это будет очень захватывающий бой».
Напомним, поединок между боксерами состоится 26 июня в Атланте (США).
Следить за поединком можно будет на сайте XSPORT в текстовой онлайн трансляции в этой новости. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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