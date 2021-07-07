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Башир «до молекул» разобрал будущий бой Джошуа – Усик

«Козыри» украинца заключаются в работе с Анатолием Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
20:08
Башир «до молекул» разобрал будущий бой Джошуа – Усик
Александр Усик и Джеймс Али Башир / East News

Бывший тренер Владимира Кличко, ныне работающий с украинским супертяжеловесом Владиславом Сиренко (17-0, 14 КО), Джеймс Али Башир разобрал будущий бой Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

«Я говорил много раз ранее — когда ты боксер, тебе нужно готовиться к конкретному поединку задолго до него. Не нужно ждать боя, а потом начинать вносить эти неожиданные коррективы. Лучшая вещь для Усика — выйти и быть тем, кем он является.

Ломаченко-старший по случаю будет работать с ним, но я думаю, они постоянно работали близко. Усик привязан к Ломаченко, поэтому у них хороший ритм, у них хорошая «химия». Это может позволить ему получить определенные козыри в бою против Джошуа.

Самое главное — у них должна быть химия, точность мышления в углу. Это сыграет большую роль в поединке. Какое мышление, подход и команды в этих углах, тип мыслей в углах?

Если бы я был Джошуа, я бы попробовал навязать свою волю Усику. Если бы я был тренером Джошуа, я бы сказал ему: «В первом раунде самое главное — используй свой джеб».

Многие люди думают, что джеб неэффективен против увертливого левши. Не совсем так. Используй свой джеб в каждом поединке. Я бы заставил Энтони Джошуа навязать ему свою волю: «Я тут чемпион хэвивейта, а ты — нет. И не будешь им». Режь ринг, дави его, заставь его драться, заставь его размениваться ударами с тобой, чтобы износить его.

Если бы я был в углу Усика, я сказал бы: «Выходи и делай именно те же вещи, но по-умному. Боксируй на входе, боксируй на выходе, из стороны в сторону, кусай его джебом левши», — с которым очень сложно иметь дело. Короче говоря, должно быть умение действовать в своих интересах, указания в углу и тайминг.

В бою все решает тайминг. Тайминг джеба Усика. Усик, выйди туда и подорви веру в свои силы Джошуа. Держись подальше от канатов, продолжай драться в центре ринга. Эти вещи легче сказать, чем сделать».


Ранее Башир назвал идеальный вес, с которым Усику стоит подойти к поединку с Джошуа.

Бой Усик – Джошуа пока официально не подтвержден, однако все идет к тому, что он состоится 25 сентября в Лондоне. Чем ближе дата поединка, тем менее уважительно Джошуа высказывается об Усике, более того, он даже заглядывает ему за спину и уже готовится к потенциальной встречи с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Тем не менее, ряд экспертов наоборот скептически относятся к шансам Джошуа, отдавая предпочтение Усику. Сам же украинец сохраняет спокойствие и продолжает готовится к своему первому титульнику в хэвивейте.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Теги

Али Башир Александр Усик Энтони Джошуа

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