Башир «до молекул» разобрал будущий бой Джошуа – Усик

Александр Усик и Джеймс Али Башир / East News

Бывший тренер Владимира Кличко, ныне работающий с украинским супертяжеловесом Владиславом Сиренко (17-0, 14 КО), Джеймс Али Башир разобрал будущий бой Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

Ломаченко-старший по случаю будет работать с ним, но я думаю, они постоянно работали близко. Усик привязан к Ломаченко, поэтому у них хороший ритм, у них хорошая «химия». Это может позволить ему получить определенные козыри в бою против Джошуа.

Самое главное — у них должна быть химия, точность мышления в углу. Это сыграет большую роль в поединке. Какое мышление, подход и команды в этих углах, тип мыслей в углах?

Если бы я был Джошуа, я бы попробовал навязать свою волю Усику. Если бы я был тренером Джошуа, я бы сказал ему: «В первом раунде самое главное — используй свой джеб».

Многие люди думают, что джеб неэффективен против увертливого левши. Не совсем так. Используй свой джеб в каждом поединке. Я бы заставил Энтони Джошуа навязать ему свою волю: «Я тут чемпион хэвивейта, а ты — нет. И не будешь им». Режь ринг, дави его, заставь его драться, заставь его размениваться ударами с тобой, чтобы износить его.

Если бы я был в углу Усика, я сказал бы: «Выходи и делай именно те же вещи, но по-умному. Боксируй на входе, боксируй на выходе, из стороны в сторону, кусай его джебом левши», — с которым очень сложно иметь дело. Короче говоря, должно быть умение действовать в своих интересах, указания в углу и тайминг.

В бою все решает тайминг. Тайминг джеба Усика. Усик, выйди туда и подорви веру в свои силы Джошуа. Держись подальше от канатов, продолжай драться в центре ринга. Эти вещи легче сказать, чем сделать».