Башир раскритиковал команду Усика и скептически отнесся к его шансам против Джошуа

Американский тренер не намерен больше работать с украинцем

Александр Усик и Али Башир / Фото: NewsOne

Американский тренер Джеймс Али Башир считает, что команда украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) не способна качественно подвести его к бою против чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Впереди у Александра Усика большой бой против Энтони Джошуа. Сейчас они делают все эти силовые тренировки и доводят это дело до крайностей.

Я думаю, украинские, русские тренеры и их стиль тренировок отличается от американских. Все украинские, русские, узбекские, казахские боксеры тренируются по тем же методам, как тренировались в 50-60-х годах. Они думают, это хорошо, а я думаю – наоборот. Я полагаю, у команды Усика свои привычки, как подводить бойца к чемпионскому поединку, но я видел некоторые вещи в бою с Дереком Чисорой, где, по моему мнению, они промахнулись.

Того, что вы видели в бою с Дереком Чисорой, будет достаточно, чтобы побить Джошуа?

Нет.

Почему?

Я думаю, Усик в конце подустал, потому что он сжег много энергии, двигаясь по рингу, когда он не должен был. Если бы я был его тренером, я б его приостановил и дал бы поработать первым номером Чисоре. То, как Чисора себя вел, – у него ничего не осталось в баке, а они этого не увидели. Усик много двигался, когда ему не нужно было. Я считаю, он мог остановить Дерека. Поднажать на газ и задать бой Дереку Чисоре. Но они не хотели использовать шансы, потому что Чисора тяжело бьёт, я полагаю. Но раз они думали, что Дерек Чисора тяжело бьет, что они будут думать, когда столкнутся с Энтони Джошуа? Джошуа – это панчер, это боксер и это сильный парень.

И чемпион мира.

И чемпион мира. Его мысли, его ментальность – другие. Да, он оступился в бою с Руисом, но он вернулся и провёл бой, близкий к идеальному в реванше.

Если Усик будет брутально нокаутирован, вы займетесь его возвращением?

Сейчас мой интерес – это Влад Сиренко. Мой фокус сейчас на Владе Сиренко. Я не буду обманывать Александр Усика, пытаться работать с ним. Я не буду его обманывать, потому что моё сердце не будет в этом процессе. Он сместил меня с этой позиции, насколько я знаю. Если он захотел двигаться дальше, тогда и я двигаюсь дальше.

Башир работал с Усиком на старте его профессиональной карьеры с 2013-го по 2017-й года. За это время украинец провел 10 боев и завоевал титул чемпиона мира. Однако позже они прекратили сотрудничество по инициативе Александра.

К бою против Джошуа Усика должен готовить Анатолий Ломаченко. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне.