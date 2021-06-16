Белью: «Уайлдер уже не станет лучше в третьем поединке с Фьюри»

Тони Белью / Фото: British GQ

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью заявил порталу talkSPORT, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) уже не станет лучше в третьем поединке с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 19 КО).



У Уайлдера невероятно мощный одиночный удар, тяжелая правая рука. Это никогда не изменится, но у него ужасно работают ноги. Его чувство дистанции стало еще хуже. А теперь Деонтей понял, что не любит драться на отходах, что сделало его еще более уязвимым.

Все захотят увидеть как сильно надломлен Деонтей Уайлдер, и осталось ли у него хоть что-то? Если честно, я думаю, что это будет обыденное выступление для Тайсона Фьюри. Он выйдет и будет снова оказывать давление и отбоксирует как и во втором бою».