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Белью: «Даже Фьюри не перебоксирует Усика»

Экс-соперник Александра уверен в технике украинца
Бокс Профессиональный бокс
07:45
Белью: «Даже Фьюри не перебоксирует Усика»
Александр Усик / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью (30-3-1, 20 КО) высказался о перспективах украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО). Британец предупредил соотечественника – Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) о работе ног украинца. Слова Тони приводит Boxing 24/7.

«Усик бьет достаточно тяжело, чтобы отправить меня на канвас. Он особенный. Лучший боец, с которым я дрался. У него идеальная техника. Этот парень заставляет людей выглядеть смешно. Его работа ног находится на другом уровне. Он фантастичен, феноменально одарен во всем, что делает.

Никто не перебоксирует этого парня, даже Фьюри. Чисто из-за того, что его ноги настолько хороши, что Тайсон немного растеряется. Если Джошуа позволит создать слишком большой зазор, то Усик может выйти сухим из воды. Он большая и опасная угроза. Просто подумайте о его технических способностях и том, на что он способен на боксерском ринге».

Усик ранее удивил скоростной работой рук на пневмо-груше.

Белью недавно также назвал главную сильную сторону Джошуа.

Антон Кривенко
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Александр Усик - Энтони Джошуа Тони Белью Александр Усик

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