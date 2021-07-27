Белью: «Даже Фьюри не перебоксирует Усика»

Александр Усик / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью (30-3-1, 20 КО) высказался о перспективах украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО). Британец предупредил соотечественника – Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) о работе ног украинца. Слова Тони приводит Boxing 24/7.

Никто не перебоксирует этого парня, даже Фьюри. Чисто из-за того, что его ноги настолько хороши, что Тайсон немного растеряется. Если Джошуа позволит создать слишком большой зазор, то Усик может выйти сухим из воды. Он большая и опасная угроза. Просто подумайте о его технических способностях и том, на что он способен на боксерском ринге».