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Белью сравнил последние победы Ломаченко и Дэвиса – успех украинца его впечатлил больше

Однако и «Танку» британец отдал должное
Бокс Профессиональный бокс
11:29
Белью сравнил последние победы Ломаченко и Дэвиса – успех украинца его впечатлил больше
Белью и Ломаченко / Фото: Sky Sports

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью поделился мнением об американце Джервонте Дэвисе (25-0, 24 КО), а также сравнил его последнюю победу над Марио Барриосом (26-1, 17 КО) с победой украинца Василия Ломаченко над Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

Что вы думаете о таком бойце, как Джервонта Дэвис, и особенный ли он?

«Я считаю, он выдающийся. Я думаю, он один из самых больших панчеров в спорте, которых мы видели за последнее десятилетие. Невероятная, зверская, жестокая мощь. Одна вещь, которая меня беспокоит на счет его – это весовые категории. Насколько далеко он хочет зайти и как сильно он хочет драться с этими большими ребятами? Потому что я говорил это еще Василию Ломаченко, когда проводил с ним время, когда я еще дрался с Усиком: «Что неправильного в том, чтобы боец просто царствовал в одной весовой категории?»

Джервонта Дэвис силен. По-моему мнению, нокаут Лео Санта Круса в прошлом году был лучшим, который я видел за последние два-три года. Из-за уровней, которые представляют оба бойца. Я думаю, недавняя победа над Барриосом была немного меньше.

Я могу сравнить победу Дэвиса над Барриосом с победой Ломаченко над Накатани. Я оцениваю победу Ломаченко больше из-за того, с кем дрался и кого побеждал Накатани. Победа над Вердехо – это большая победа, это огромная победа. Барриос не нанес поражение ни одному подобному бойцу, но все же это отличная победа для Джервонты».


Напомним, где-то с 2016 года ходили слухи о возможном бое Ломаченко – Дэвис, однако тогда Флойд Мейвезер – промоутер Джервонты – уберегал своего подопечного от подобного поединка, считая его слишком молодым и не готовым для встречи с «паундовым» Ломаченко. Сейчас же, Дэвис и его команда во всю трубят о готовности побить кого угодно, однако на деле намерены проводить бои только с удобными соперниками.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Теги

Василий Ломаченко Тони Белью Джервонта Дэвис

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