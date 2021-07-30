Белью: «Усик – лучший боксер, с которым когда-либо дрался Джошуа»

Экс-соперник украинца призвал британца не недооценивать Александра

Фото: Sky Sports

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью считает, что Александр Усик (18-0, 13 KO) является лучшим боксером, с которым приходилось разделять ринг обладателю титулов WBA/WBO/ IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Пожалуйста, не надо недооценивать Усика и продолжать называть его крузером. Да, он бывший крузер, но это лучший боец первого тяжелого веса, который когда-либо надевал перчатки. Поверьте мне, я говорю, исходя из собственного опыта. Он исключительный, не смотрите на него свысока и не отодвигайте в сторону. Я знаю, что Джошуа этого не делает. Это действительно тяжелый бой. Усик – лучший боксер, с которым когда-либо дрался Джошуа, и точка.

Украинец Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) предложил супертяжеловесу Усику выйти на поединок с Джошуа в нестандартном наряде.