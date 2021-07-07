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Бенавидес готов спуститься в средний вес ради боя с Джермаллом Чарло

Американец заметил много недостатков в действиях своего соотечественника
Бокс Профессиональный бокс
13:00
Бенавидес готов спуститься в средний вес ради боя с Джермаллом Чарло
Дэвид Бенавидес / фото - cbssports.com

Американец Дэвид Бенавидес (24-0, 21 КО) прокомментировал выступление чемпиона мира по версии WBC в среднем весе соотечественника Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) в бою с мексиканцем Хуаном Монтиелем (22-5-2, 22 КО). По словам Бенавидеса, он увидел много недостатков в действиях Чарло и готов спуститься в средний дивизион ради поединка с ним.

Бенавидеса цитирует портал boxinginsider.com:

«Я думал, что он нокаутирует Монтиеля. В том бою было видно, что у Чарло много недостатков. Я, наверное, попробую спуститься в средний вес, если Джермалл действительно хочет встретиться со мной. Я не говорю, что это будет легко, но думаю, что смогу победить его».

Все же Дэвид сейчас старается не думать о возможном бое с Джермаллом, так как полностью сосредоточен на предстоящем поединке против венесуэльца Хосе Ускатеги, с которым встретится 28-го августа.

«Мы еще должны посмотреть, как пройдет мой бой с Хосе. Я не могу говорить, что проведу поединок с кем-то, пока еще не разобрался с тем, который запланирован. Меня ждет непростое испытание, потому что мой оппонент бывший чемпион мира, а также сильный и умелый боксер».

Дэвид Бенавидес бросил вызов обладателю пояса WBC Джермаллу Чарло.

Рене Тер Велде
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Теги

Давид Бенавидес Джермалл Чарло Хуан Монтиэль

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