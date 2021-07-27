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Бенавидес: «Калеб Плант для Канело не угроза»

Экс-чемпион не верит в силы американца
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 23:33
Бенавидес: «Калеб Плант для Канело не угроза»
Давид Бенавидес / фото - ESPN

Бывший чемпион мира в средней весовой категории Давид Бенавидес (24-0, 21 КО) поделился мнением о поединке Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) против Калеба Планта (21-0, 12 КО). В интервью порталу Boxing Scene Бенавидес заявил, что у Планта очень мало шансов в бою с мексиканцем.

«Определенно, Плант доставит Саулю некоторые проблемы, но угрозы он не представляет. Для Альвареса опасны те, у кого мощный удар. Если Калеб сможет грамотно отбоксировать и весь бой проведет идеально, то у него есть шанс, но я считаю, что Сауль его одолеет». 

Напомним, недавно стало известно, что россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) будет запасным на следующий поединок Канело.

Источник: tofight.ru Михаил Рыбак
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Теги

Давид Бенавидес Сауль Альварес Калеб Плант

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