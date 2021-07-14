Бенавидес: «Хочу стать первым, кто нокаутирует Хосе Ускатеги»

Дэвид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира во втором среднем весе американец Дэвид Бенавидес (24-0, 21 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против венесуэльца Хосе Ускатеги (30-4, 25 КО). По словам Дэвида, он с нетерпением ждет боя и постарается сделать все возможное, что стать первым, кому удалось нокаутировать Хосе, сообщает boxingnews24.com.

Я очень хорошо знаю Хосе, потому что мы раньше немного спарринговали. Так что я не понаслышке знаю о его возможностях, а также знаю, что Ускатеги еще никто не смог нокаутировать. Я хочу стать первым, кто победит Хосе досрочно, но знаю, что это нелегко сделать. Он сильный соперник и к тому же бывший чемпион мира, как и я.

Мы оба на пике своей карьеры и победитель нашего противосияния получит еще один титульный бой. Поэтому я должен быть очень хорошо готовым и победить уверенно. В таких боях вы должны проявить все свои лучшие качества, а может и действовать за пределами своих возможностей».