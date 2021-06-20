Траут: «Дэвид Бенавидес побьет Канело»
Бенавидес: «Обещаю, я остановлю Джермалла Чарло»
Американец бросил вызов соотечественнику
13:36
Давид Бенавидес / фото - Bad Left Hook
Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Давид Бенавидес (24-0, 21 КО) бросил вызов обладателю пояса WBC Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО). Американец в соцсетях заявил, что сможет нанести первое поражение соотечественнику.
«Я остановлю этого чувака, обещаю. Вот почему он не захотел в этом бою подраться со мной. Джермалл Чарло, ты знаешь, где меня найти. Давай в следующий раз устроим это д*рьмо»
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