Бенавидес: «Плант – с*чка, Канело нокаутирует его»

Американец дал весьма эмоциональный прогноз на ожидаемый поединок

Дэвид Бенавидес / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион во втором среднем весе (до 76.2 кг), американец Дэвид Бенавидес (24-0, 21 KO) дал весьма эмоциональный прогноз на ожидаемый поединок за звание абсолютного чемпиона дивизиона между непобежденным соотечественником Калебом Плантом (21-0, 12 КO), с которым их связывают весьма прохладные отношения, и мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

Слова Бенавидеса приводит издательство boxingscene.com:

«Калеб Плант – с*чка, он ч*ртова с*чка. Мне все равно, что он там увидел [в бою Канело и Сондерса], и что он думает. Канело нокаутирует Калеба Планта. И если он этого не сделает он, тогда это сделает Дэвид Бенавидес».

Промоутер Лу Дибелла считает, что Калеб Плант имеет все основания стать самым высокооплачиваемым соперником Сауля Альвареса во втором среднем весе.