Чудинов: «Альваресу будет сложно с Биволом»
Бенавидес рассказал, как Планту можно победить Альвареса
Переговоры о поединке между боксерами уже ведутся
26 июля 20:35
Сауль Альварес / фото - Boxing Scene
Бывший чемпион мира в средней весовой категории Давид Бенавидес (24-0, 21 КО) поделился мнением о поединке Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) против Калеба Планта (21-0, 12 КО). Американец посоветовал соотечественнику наращивать ударную мощь и работать над выносливостью. Слова Бенавидеса приводит Boxing Scene.
«Единственная вещь, которая вредит Планту — отсутствие ударной мощи. Конечно, он с легкостью останавливал этого своего прошлого соперника — не скажу бомжа, но бойца без особых достижений. Первые шесть-семь раундов Калеб проводит хорошо, но затем начинает открываться и пропускать удары, которых пропускать не должен. А Канело во второй половине боя становится сильнее.
Определенно, Плант доставит Саулю некоторые проблем
Недавно стало известно, что россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) будет запасным на следующий поединок Канело.
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