Бенавидес рассказал, как Планту можно победить Альвареса

Переговоры о поединке между боксерами уже ведутся

Сауль Альварес / фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира в средней весовой категории Давид Бенавидес (24-0, 21 КО) поделился мнением о поединке Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) против Калеба Планта (21-0, 12 КО). Американец посоветовал соотечественнику наращивать ударную мощь и работать над выносливостью. Слова Бенавидеса приводит Boxing Scene.

«Единственная вещь, которая вредит Планту — отсутствие ударной мощи. Конечно, он с легкостью останавливал этого своего прошлого соперника — не скажу бомжа, но бойца без особых достижений. Первые шесть-семь раундов Калеб проводит хорошо, но затем начинает открываться и пропускать удары, которых пропускать не должен. А Канело во второй половине боя становится сильнее. Определенно, Плант доставит Саулю некоторые проблем

Недавно стало известно, что россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) будет запасным на следующий поединок Канело.