Бенавидес: «Я сейчас лучший парень без пояса»

Боксер назвал желаемых соперников

Дэвид Бэнавидес / фото - CBS

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Давид Бенавидес (24-0, 21 КО) назвал желаемых соперников в интервью Boxing News 24. Американец отметил, что готов встретиться с любым из оппонентов в бою за пояс.

«Я хочу подраться с Калебом Плантом, Канело и Чарло. Я чувствую, что сейчас мы все находимся в отличной позиции. И я считаю, что сейчас я лучший парень без пояса во втором среднем весе. Я понимаю, все эти бои очень даже реалистичны и поэтому остаюсь мотивированным и сосредоточенным, поскольку любая из этих возможностей может подвернуться в когда угодно».

Бенавидес вернется в ринг 28 августа боем против Хосе Ускатеги (30-4-0, 25 KO).

Недавно стало известно, когда Давид может подраться против Джермелла Чарло (31-0, 22 КО).