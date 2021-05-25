Бенн – о бое Хэйни – Линарес: «Кто-то обязательно упадет»

Британский боксер высказался о предстоящем чемпионском поединке легковесов

Конор Бенн / фото - boxingscene.com

Британский проспект полусреднего веса (до 66.7 кг) Конор Бенн высказался о предстоящем чемпионском поединке легковесов, американца Девина Хэйни (25-0, 18 KO) и венесуэльца Хорхе Линареса (47-5, 29 KO), который возглавит шоу от промоутерской компании Matchroom уже на этих выходных в Лас-Вегасе.

Слова британца приводит издательство boxingnews24.com:

«Линарес способен на апсет. Он опытный боец и может ударить. К тому же, он встречался с такими парнями как Лома и Люк Кэмпбелл. Он встречался с Кевином Митчеллом, моим старым напарником. Этот парень готов зарубиться. Это встреча четырехкратного чемпиона мира и многообещающего… Хотя, пожалуй, уже и не многообещающего, Девин уже почти на вершине. Но если он хочет подтвердить свой статус, тогда он должен спокойно обыгрывать таких бойцов. Одно я могу сказать точно – кто-то из них побывает на полу».

Девин Хэйни поделился мыслями о предстоящем поединке с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Хорхе Линаресом.

Онлайн трансляция поединка Линарес – Хэйни пройдет на сайте XSPORT. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.