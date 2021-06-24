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Берчельт: «Ломаченко победит Накатани нокаутом в 8-м или 9-м раунде»

Бывший чемпион мира считает, что украинец находится на другом уровне бокса
Бокс Профессиональный бокс
16:15
Берчельт: «Ломаченко победит Накатани нокаутом в 8-м или 9-м раунде»
Мигель Берчельт / Фото - badlefthook
Экс-чемпион мира во втором полулегком весе Мигель Берчельт (37-2, 33 КО) поделился мнением относительно предстоящего поединка между бывшим обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) и японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Цитирует Берчельта ESPN.

«Ломаченко – один из лучших бойцов pound-for-pound в мире. Ему просто нужно драться в своем стиле: использовать боксерские навыки, выбрасывать удары и двигаться со стороны в сторону. Накатани будет нацелен на то, чтобы драться на дистанции, поскольку он очень высокий для легкого дивизиона и имеет очень длинные руки. В бою с Лопесом мы видели, насколько высок Накатани – почти на голову выше, чем Теофимо. Так что я думаю, он будет использовать прямые удары, и это позволит Ломаченко выполнять его боковые движения и выбрасывать комбинации сквозь защиту Накатани. А чтобы обойти ее, Ломаченко должен использовать джеб, выбрасывать 1-2 обманных удара, а затем пробивать по корпусу. Несомненно, Ломаченко победит нокаутом в восьмом или девятом раунде. Накатани – очень смелый боец, он не сдается, но Ломаченко находится на другом уровне».


Напомним, поединок Ломаченко – Накатани состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).

Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
Владимир Кириченко
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Теги

Мигель Берчельт Василий Ломаченко Масайоши Накатани

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