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Берчельт проведет следующий бой в весе Ломаченко

Мигель ищет реванша с Вальдесом
Бокс Профессиональный бокс
07:22
Берчельт проведет следующий бой в весе Ломаченко
Мигель Берчельт / фото - Fightnews

Экс-чемпион мира во втором полулегком весе Мигель Берчельт (37-2, 33 КО) высказался о следующем поединке. Боксер отметил в комментарии Boxing Insider, что планирует сменить весовую категорию, а затем рассчитывает на реванш с Оскаром Вальдесом (29-0, 23 КО).

«Я должен пережить поражение Оскару, и уже наметил путь для этого. Нужно двигаться дальше, поэтому было принято решение подняться в легкий вес. Следующий бой я проведу в этой весовой категории. Затем мы вернемся в 130 фунтов и попытаемся получить матч-реванш.

Многие знают, что у меня был COVID-19, и после болезни было мало времени на восстановление. Нет никаких оправданий, но, без сомнения, есть необходимость вернуть долг».

Мексиканский боксер ранее также высказался о втором бое с соотечественником.

Антон Кривенко
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Теги

Мигель Берчельт Оскар Вальдес Василий Ломаченко

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