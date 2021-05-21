Беринчик назвал свой список лучших боксеров в истории
Беринчик бросил вызов Редкачу подраться на голых кулаках
Обладатель титула WBO International отреагировал на высказывание своего соотечественника
21 мая 16:30
Денис Беринчик / фото - lentanews.com.ua
Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 KO) отреагировал на высказывание другого украинского боксера Ивана Редкача (23-6-1, 18 КО), который раскритиковал его оппозицию на профессиональном ринге.
Беринчик решил воспользоваться возникшим конфликтом между ним и Редкачем, предложив в Instagram последнему выяснить их отношения с помощью драки.
«Иван Редкач, давай после Лобова в Bare Knuckle FC в 64 кг!!! Готов на голых кулаках драться, вафля крашенная??? Отобью тебе красну с головы».
Денис Беринчик высказался о поражении Ивана Редкача в поединке с Реджисом Прогрейсом (26-1, 22 KO).