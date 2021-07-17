Беринчик завершил подготовку к бою против Лобова
Беринчик: «Когда уйду из спорта, займусь государственными заботами»
Украинский легковес – о жизни вне спорта
11:59
Денис Беринчик / Фото - ringside24Непобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 8 КО) в интервью YouTube-каналу «Джентльмены» рассказал, чем хотел бы заниматься помимо бокса.
«Честно, я не знаю. Я – кандидат наук физического воспитания. Наверное, дальше продолжу учиться. Буду преподавателем, доктором наук хочу стать. Хочу двигаться в спорте более ближе к своей тематике. Разобраться с проблемами в спорте, быть в Национальном олимпийском комитете. Думаю, Сергей Бубка подтянет молодое поколение. Когда уйду из спорта, тогда займемся государственными заботами».
Если бы у тебя сейчас было 100 млн долларов ты бы бросил?
«У нас сразу в Украине строилась бы академия бокса».
24 июля Беринчик проведет дебютный поединок на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова. Накануне украинец завершил подготовку к бою с ирландцем.
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