Лобов: «Мне хочется, чтобы Усик разнес Джошуа, чтобы он двигался и заставил его промахиваться»
Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Легковес верит, что непростой поединок завершится в пользу украинца
21 июля 20:24
Эксклюзив
Усик и Беринчик / Фото: К2 Promotions
Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 9 KO) на пресс-конференции перед кулачным поединком с Артемом Лобовым поделился мнением о предстоящем поединке супертяжеловесов Александра Усика (18-0, 13 KO) против обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
В 2011 году смотрел поединки Джошуа в Баку на чемпионате мира, и там его, конечно, протягивали. Мы поняли, что он будет олимпийским чемпионом. На Играх его тоже протягивали. В некоторых боях его разбивали, но увы судьи смотрели в его сторону, и ему «прилепили» олимпийскую медаль. Он в финале выиграл, все как надо, типа.
Зная его, он, конечно, чемпион, выиграл Кличко, обладает чемпионскими поясами (WBO/WBA/IBF/IBO – прим.), это будет тяжелая работа. Конечно, мы за наших, будем болеть за Александра Усика, за его технику, передвижения. Я думаю, он ему кабину разобьет.
Напомним, что Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) вызвал Беринчика на поединок.
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