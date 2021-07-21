Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»

Усик и Беринчик / Фото: К2 Promotions

Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 9 KO) на пресс-конференции перед кулачным поединком с Артемом Лобовым поделился мнением о предстоящем поединке супертяжеловесов Александра Усика (18-0, 13 KO) против обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Зная его, он, конечно, чемпион, выиграл Кличко, обладает чемпионскими поясами (WBO/WBA/IBF/IBO – прим.), это будет тяжелая работа. Конечно, мы за наших, будем болеть за Александра Усика, за его технику, передвижения. Я думаю, он ему кабину разобьет.