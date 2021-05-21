Редкач: «Беринчик, бей бомжей и тех, кому под сорок, а в мою сторону рот не открывай»
Беринчик назвал свой список лучших боксеров в истории
Усик и Ломаченко – в нем
13:59
Денис Беринчик / фото - Укринформ
Непобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в интервью YouTube каналу Online Consulting Group назвал свой список лучших боксеров в истории спорта.
«Кого я считаю лучшими в истории? Есть различные стили ведения поединка, разные весовые категории. Конечно, это Усик и Ломаченко. Даже назовем Мохаммеда Али. Конечно, Флойд Мейвезер, Артуро Гатти. Среди тех ребят, которых уже нет, Джонни Тапиа. Майк Тайсон красавец, ему уже за 50 а до сих пор боксирует».
Напомним, Беринчик рассказал, сколько еще лет планирует выступать на боксерском ринге.