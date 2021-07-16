Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»

Денис Беринчик и Василий Ломаченко / фото - iSport

Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 8 КО) рассказал о спаррингах с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Украинец признался, что соотечественник дважды не оставил ему никаких шансов.

Потом они сказали, что в Украине я был лучшим, кто с ним боксировал и меня взяли спарринг-партнером. Потом мы встретились еще в Херсоне, по дружбе разбил меня по-быстрому. По нему тяжело попасть».