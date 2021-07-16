Видео всех боев Ломаченко на Олимпийских играх
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
В лагере Василия Дениса считали лучшим в Украине
18:01
Денис Беринчик и Василий Ломаченко / фото - iSport
Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 8 КО) рассказал о спаррингах с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Украинец признался, что соотечественник дважды не оставил ему никаких шансов.
«Было 2 боя. Я наблюдал за ним на чемпионате Украины, а потом меня позвали с ним боксировать, дали пару гривен. Он мне разбил нос во втором раунде, заливает меня кровью, он играется со мной, как кошка с мышкой. Я ничего не мог ему противопоставить.
Потом они сказали, что в Украине я был лучшим, кто с ним боксировал и меня взяли спарринг-партнером. Потом мы встретились еще в Херсоне, по дружбе разбил меня по-быстрому. По нему тяжело попасть».
Ранее о спаррингах с Ломаченко рассказал Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО).