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Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»

В лагере Василия Дениса считали лучшим в Украине
Бокс Профессиональный бокс
18:01
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Денис Беринчик и Василий Ломаченко / фото - iSport

Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 8 КО) рассказал о спаррингах с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Украинец признался, что соотечественник дважды не оставил ему никаких шансов.

«Было 2 боя. Я наблюдал за ним на чемпионате Украины, а потом меня позвали с ним боксировать, дали пару гривен. Он мне разбил нос во втором раунде, заливает меня кровью, он играется со мной, как кошка с мышкой. Я ничего не мог ему противопоставить.

Потом они сказали, что в Украине я был лучшим, кто с ним боксировал и меня взяли спарринг-партнером. Потом мы встретились еще в Херсоне, по дружбе разбил меня по-быстрому. По нему тяжело попасть».

Ранее о спаррингах с Ломаченко рассказал Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО).

Антон Кривенко
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Теги

Василий Ломаченко Денис Беринчик

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