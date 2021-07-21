Беринчик: «Слышал, что Лопес отказывается от пояса IBF. С удовольствием подерусь за него с Камбососом»
Беринчик – о вызове Редкача на поединок: «У меня другие планы, Иван пускай дерется с Ломой»
Обладатель титула WBO International понимает, что поединок с эпатажным украинцем может открыть американский рынок
21 июля 21:34
Эксклюзив
Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions
Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 9 KO) на пресс-конференции перед кулачным поединком с Артемом Лобовым ответил на вызов на поединок Ивана Редкача (23-6-1, 18 KO):
Редкач сейчас является одним из хайповых ребят. Через поединок с ним можно зацепиться за Америку. Это было бы неплохо для моей карьеры. Но пока у меня другие планы. Иван пускай боксирует с Василием Ломаченко.
Беринчик рассказал, что хочет провести поединок за пояс IBF с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) в случае отказа от титула Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO).