Беринчик считает, что Джошуа «притянули» к золоту ОИ – смотрим его финальный бой и формируем собственное мнение
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Украинец предвкушает свой дебют в кулачных боях
11:18
Денис Беринчик / Фото: Facebook боксера
Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) обратился к Артему Лобову перед их поединком на голых кулаках:
«Артем, специально для тебя «заглянули сегодня в завтрашний день» и записали наш предстоящий поединок от первого лица, чтобы запомнил хоть что-то. В субботу тебе будет явно не до этого, а после боя ты вряд ли пару дней вообще что-то будешь видеть. Наслаждайся».
Бой Беринчик – Лобов состоится 24 июля.
Представитель Ирландии надеется, что победа над Беринчиком выведет его на бои против звезд бокса.
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