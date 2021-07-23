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Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»

Украинец предвкушает свой дебют в кулачных боях
Бокс Профессиональный бокс
11:18
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Денис Беринчик / Фото: Facebook боксера

Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) обратился к Артему Лобову перед их поединком на голых кулаках:

«Артем, специально для тебя «заглянули сегодня в завтрашний день» и записали наш предстоящий поединок от первого лица, чтобы запомнил хоть что-то. В субботу тебе будет явно не до этого, а после боя ты вряд ли пару дней вообще что-то будешь видеть. Наслаждайся».

Бой Беринчик – Лобов состоится 24 июля.

Представитель Ирландии надеется, что победа над Беринчиком выведет его на бои против звезд бокса.


Сергей Остапенко
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Денис Беринчик Артем Лобов

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