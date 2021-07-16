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Беринчик объяснил, почему не завершает карьеру боксера

Ломаченко поддержал соотечественника
Бокс Профессиональный бокс
19:02
Беринчик объяснил, почему не завершает карьеру боксера
Денис Беринчик / фото - К2

Боксер легкой весовой категории Денис Беринчик (15-0, 8 КО) проведет следующий бой на голых кулаках против Артема Лобова. Украинец советовался об этом решении с соотечественником Василием Ломаченко (15-2, 11 КО). Обладатель пояса WBO также поделился планами на будущее в профессиональном боксе.

«Это Дениса тема». Может быть, он так сказал, чтобы я, третий номер WBO, вылетел из рейтинга. Пускай они дерутся там, я недавно боксировал. Обновятся рейтинги, увидим, что дальше. Мы ждем, чтобы назначили иллюминат – бой за звание претендента на пояс.

С боксом я не могу закончить, потому что я 13-й в мире и 3-й в рейтинге WBO».

Беринчик ранее рассказал о спаррингах с Ломаченко в любителях.

Антон Кривенко
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Теги

Денис Беринчик Василий Ломаченко Артем Лобов

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