Беринчик: «Слышал, что Лопес отказывается от пояса IBF. С удовольствием подерусь за него с Камбососом»

Денис не против добавить к титулу WBO International еще один трофей

Эксклюзив Денис Беринчик / фото: twitter.com Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 9 KO) на пресс-конференции перед кулачным поединком с Артемом Лобовым поделился планами на ближайшее будущее:

Сейчас я третий в рейтинге WBO, шестой в IBF. Слышали, что Лопес отказывается от пояса IBF, с удовольствием можно было бы с Камбососом сразиться за титул. Также Беринчик поделился мнением о поединке Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) – Александр Усик (18-0, 13 KO).

Олег Шумейко-младший