Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Беринчик: «Слышал, что Лопес отказывается от пояса IBF. С удовольствием подерусь за него с Камбососом»
Денис не против добавить к титулу WBO International еще один трофей
21 июля 20:42
Эксклюзив
Денис Беринчик / фото: twitter.com
Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик (15-0, 9 KO) на пресс-конференции перед кулачным поединком с Артемом Лобовым поделился планами на ближайшее будущее:
Сейчас я третий в рейтинге WBO, шестой в IBF. Слышали, что Лопес отказывается от пояса IBF, с удовольствием можно было бы с Камбососом сразиться за титул.
Также Беринчик поделился мнением о поединке Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) – Александр Усик (18-0, 13 KO).