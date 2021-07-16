Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик завершил подготовку к бою против Лобова
Поединок состоится 24 июля
20:23
Денис Беринчик / фото - iSport
24 июля украинский боксер легкой весовой категории Денис Беринчик (15-0, 8 КО) проведет дебютный бой на голых кулаках против Артема Лобова.
Недавно украинец показал свой текущий вес во время тренировочного лагеря в Буковеле, Карпаты.
В своем Instagram Денис заявил, что завершил подготовку. В ближайшее время команда во главе с боксером отправится в Киев.
Некоторые эпизоды тренировочного процесса.
Беринчик ранее объяснил, почему не завершил боксерскую карьеру.
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