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Беринчик завершил подготовку к бою против Лобова

Поединок состоится 24 июля
Бокс Профессиональный бокс
20:23
Беринчик завершил подготовку к бою против Лобова
Денис Беринчик / фото - iSport

24 июля украинский боксер легкой весовой категории Денис Беринчик (15-0, 8 КО) проведет дебютный бой на голых кулаках против Артема Лобова.

Недавно украинец показал свой текущий вес во время тренировочного лагеря в Буковеле, Карпаты.

В своем Instagram Денис заявил, что завершил подготовку. В ближайшее время команда во главе с боксером отправится в Киев.

Некоторые эпизоды тренировочного процесса.

Беринчик ранее объяснил, почему не завершил боксерскую карьеру.

Антон Кривенко
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Теги

Денис Беринчик Артем Лобов

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