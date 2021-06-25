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Беспутин: «Фьюри должен победить Уайлдера»
Бывший чемпион мира – о предстоящем мегафайте в супертяжелом дивизионе
12:58
Александр Беспутин / Фото - allboxingЭкс-регулярный чемпион WBA в полусреднем дивизионе Александр Беспутин (13-0, 9 КО) с уверенностью заявил, что обладатель титула WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в третьем поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) вновь уйдет с ринга победителем.
«Я думаю, в поединке Фьюри – Уайлдер 3 будет повторение второго боя. Ничего не изменится. Если только все не закончится еще раньше, то будет все то же самое. Интерес к бою есть. Такие два эпатажных парня, особенно Фьюри. Конечно, он несет все подряд. Особенно для нашей ментальности он вообще говорит дикие вещи – что по семь раз в день увеличивает себе тестостерон своеобразным способом и челюсть качает. Это не наша маленькая история, но я думаю, что бой все равно интересный. Они топы нынешнего поколения супертяжеловесов. Но я прямо уверен, что Фьюри должен победить».
Напомним, поединок между Фьюри и Уайлдером состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
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