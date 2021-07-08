Бетербиев: «Если Джошуа проиграет Усику, это значит, что он – слабый боксер»

Артур Бетербиев / фото - СЭ

Чемпион мира по версиям WBC/IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) поделился мнением о готовящемся поединке Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя поясов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Россиянин считает, что экс-чемпион мира в тяжелом весе может победить британца.

В тяжелом весе должен быть удар. Усик хорошо раскрутился в Суперсерии, где они выступали c Гассиевым. Он там хорошо выстрелил, но говорить, что он может перейти в тяжелый вес и побить там чемпиона… Я ему даю шансы выиграть, но это не так легко, как многие пророчат. Если Джошуа ему проиграет, значит, он слабый боксер. Мне так кажется. У меня такое мнение».