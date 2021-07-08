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Бетербиев: «Кадыров для всех спортсменов, как старший брат»

Чемпион WBC и IBF – о главе Чечни
Бокс Профессиональный бокс
18:57
Бетербиев: «Кадыров для всех спортсменов, как старший брат»
Артур Бетербиев / Фото - sport-express.ru
Чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) высказался относительно относительно высказываний президента Чечни Рамзана Кадырова в адрес непобежденного бывшего обладателя титула UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Рамзан Ахматович, так сказать, для всех спортсменов – дагестанцев, чеченцев, ингушей, даже русских, взять того же Александра Емельяненко, – он как старший брат. Когда старший брат говорит, ругает тебя, или что-то он сказал, ты же не обсуждаешь это? Например, у нас не принято это обсуждать. То есть, осуждать это, не то, чтобы обсуждать. Поэтому я сказал то, что он сказал, а именно то, что ничего в этом [в словах Кадырова] не было. Он сказал свое мнение, высказался. Вот и все».


Напомним, ранее Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC.
Источник: sport-express.ru Владимир Кириченко
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Артур Бетербиев Хабиб Нурмагомедов

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