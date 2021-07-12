Бетербиев: «У меня нет мысли, что у Смита нет шансов в бою со мной»

Чемпион WBC и IBF, вероятнее всего, вернется в ринг в сентябре





Смит и Бетербиев / Фото - boxingscene Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе россиянин Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) поделился ожиданиями от возможного поединка с обладателем титула WBO в этой же весовой категории американцем Джо Смитом (26-3, 21 KO).



Цитирует Бетербиева boxingscene.com.



«У меня нет мысли, что у Смита нет шансов в бою со мной. У любого боксера есть шанс на победу. Джо не обычный боец. Он опытный и боксировал с сильными соперниками, показывал хороший бокс».



Ранее сообщалось, что команды Бетербиева и Смита ведут переговоры относительно их боя и в случае подписания контракта,





Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе россиянин(16-0, 16 КО) поделился ожиданиями от возможного поединка с обладателем титула WBO в этой же весовой категории американцем(26-3, 21 KO).Цитирует БетербиеваРанее сообщалось, что команды Бетербиева и Смита ведут переговоры относительно их боя и в случае подписания контракта, соперники разделят ринг 18 сентября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Владимир Кириченко